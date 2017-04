Secretário de Segurança dará folga a policiais que atuam em operações como em Jaguaruana

Seis bandidos foram mortos na operação que envolveu policiais militares e civis de CE e RN e a Polícia Federal.

Os policiais que participaram da operação que evitou assalto s banco em Jaguaruana, no interior do Ceará, na madrugada do sábado (1º), ganharam folga, segundo informou o Secretário de Segurança Pública, o delegado André Costa, nas suas redes sociais.





De acordo com o secretário, o mérito é um reconhecimento aos policiais que participaram de operações desse porte. “E a folga que anunciei aos policiais envolvidos nada mais é do que um tratamento mais humanizado aos nossos profissionais, para que tenham mais tempo com suas famílias e assim assimilem melhor tudo o que aconteceu, antes que retornem para novas missões”, diz a publicação.





O caso repercutiu nacionalmente. Um grupo criminoso, de pelo menos 20 homens, explodiram uma agência bancária do Banco do Brasil. Fortemente armados, eles tinham como alvo agências bancárias e dos Correios no município de Jaguaruana, no Vale do Jaguaribe.





Mas a Polícia estava no local e o confronto com os criminosos aconteceu. Quatro presos estão na Polícia Federal, dois assaltantes identificados, seis foram mortos e um ficou ferido em Aracati. Dois criminosos ficaram feridos e foram encaminhados ao hospital, mas não resistiram aos ferimentos e morreram nas unidades de saúde. Ainda foram apreendidos dois fuzis, duas pistolas, uma espingarda calibre 12 e artefatos explosivos.





A operação envolveu equipes do Comando Tático Rural (Cotar), do Batalhão de Divisas, dos destacamentos da Polícia Militar dos municípios vizinhos estão em diligências no sentido de capturar o restante do grupo. A Delegacia de Roubos e Furtos e equipes da Polícia Civil da região também colaboram nos trabalhos. A ofensiva policial conta ainda com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e das Polícias do Rio Grande do Norte.





