Secretário do Ceará anuncia prêmio para policiais que confrontaram quadrilha do RN

Os policiais que atuaram na operação de confronto com a quadrilha do Rio Grande do Norte em Jaguaruana (CE), na madrugada deste sábado, deverão ser premiados com três dias de folga.





O benefício teria sido confirmado pelo secretário de segurança do estado do Ceará, André Costa, num comunicado veiculado na Home Page do Facebook da Cotar-PMCE.





Segundo o comunicado a premiação teria sido previamente acertada com o comandante da operação Ronaldo Viana.





André Costa que é conhecido pelo lema “Bandido terá justiça ou cemitério”, teria parabenizado as equipes que atuaram na ação e destacado que a folga serviria para que os policiais se renovem para os próximos confrontos.





O secretário assumiu a pasta em janeiro de 2017 é policial federal.









– Leia o comunicado na íntegra





Bom dia aos que fazem a segurança pública do Ceará!





Aqui quem vos fala é o Secretário André Costa.





Hoje o dia começou mais iluminado, apesar da chuva. Placar foi 6×0 para a polícia. Infelizmente ainda temos bandidos que escolhem o caminho do cemitério, embora avisamos que temos isso para oferecê-los.





Iluminado porque graças a Deus temos muitas famílias felizes por receberem de volta nos lares seus entes queridos.





À equipe que atuou ficam os meus parabéns. Acertei com o CMTE VIANA uma premiação de 3 dias de folga para ficarem com suas famílias e se reanimarem ainda mais para novos confrontos, quando necessários.





E que continuemos assim: defendendo não a morte, mas a vida. A vida de nossos irmãos profissionais da segurança pública, sem importar a cor da farda, e a vida de pessoas inocentes.





PARA A FRENTE, CUSTE O QUE CUSTAR.

PmCE 6×0 bandido , Sertão!!





Fonte: O Mossorense