SEM CONTROLE: Taxa de homicídios no Ceará supera os mil casos em apenas 96 dias de 2017

A Capital cearense é a região com maior índice de Crimes Violentos, Letais e Intencionais (CVLIs). Já são 393 pessoas assassinadas neste ano na cidade.

A taxa de homicídios no Ceará neste ano já ultrapassou os mil casos. Com 976 crimes entre os meses de janeiro e março (primeiro trimestre) e mais 66 assassinatos nos primeiros seis dias de abril em curso, o total chega a 1.042 execuções sumárias. Portanto, em 96 dias de 2017, a média é de 10,8 homicídios à cada 24 horas em todo o estado.





No primeiro trimestre deste ano, a Capital cearense foi a região que apresentou um maior índice de Crimes Violentos, Letais e Intencionais (CVLIs). Em janeiro foram 123 casos, 90 em fevereiro e mais 162 casos em março, totalizando 375 assassinatos.





Em seguida, aparece nas estatísticas a Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), com 88 casos dem janeiro, 57 em fevereiro e mais 82 em março, somando em três meses, 227 CVLIs.





O Interior Sul ficou em terceiro lugar no cômputo das taxas de assassinatos no trimestre, com 93 crimes em janeiro, 64 em fevereiro e 66 em março, totalizando 223.





Já o Interior Norte foi a região menos violenta do Estado neste período, com 151 caso, sendo 45 em janeiro, 58 em fevereiro e 48 em março.





Operações





Em entrevista na semana passada, o secretário da segurança Pública e Defesa Social, delegado federal André Costa, informou que o aumento das intervenções da Polícia nas áreas consideradas mais críticas, diante da presença de facções criminosas ligadas ao tráfico de drogas e armas, gerou um aumento nos CVLIs, pois, segundo a sua interpretação, com a chegada da Polícia nessas áreas, os bandidos migram para outras já ocupadas por outros delinqüentes e então inicia-se uma disputa pelo território que, em muitas vezes, termina em confrontos armados e óbitos.





O secretário informou também que operações de ocupação de territórios dominados por traficantes vão continuar, à exemplo da “Operação Marco Zero”, que, no mês passado, zerou o índices de assassinatos na Grande Barra do Ceará e no Parque Leblon, em Caucaia, na RMF.