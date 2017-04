SOBRAL ABANDONADA: Na rota do abandono pista de skate está às escuras

Moradores do bairro Sinhá Sabóia e adjacências, estão reclamando da “escuridão’ que reina na Pista de Skate do Sinhá Sabóia.





Segundo os moradores que residente no entorno da praça, essa situação está acontecendo a vários dias. Os moradores liga para a Enel(Coelce) e eles informam que “isso agora é com a Prefeitura de Sobral.





O medo tem levado os jovens a se afastar desse equipamento publico, que está totalmente abandonado pela Prefeitura de Sobral. Aqui faz tempo que não se tem qualquer manutenção.





Com a palavra o Secretário David Bastos.





Com informações do Blog do Wilson Gomes