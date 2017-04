SOBRAL-CE: ABSURDO! HÁ UM MÊS QUE A RUA TUBIBA ESTÁ SEM ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Moradores da Rua Tubiba, no bairro Sumaré, denunciam que há um mês a citada rua está sem iluminação pública, mas a taxa de iluminação pública continua vindo no boleto da conta de luz.

Confira a denúncia do internauta na íntegra:

"Boa noite! Quero fazer uma denúncia, moro no bairro do Sumaré, precisadamente na Rua da Tubiba, e já faz um mês que estamos no escuro, como segue as fotos tiradas no calçadão do referido bairro, pois ninguém faz nada.

E o pior vem a conta da iluminação pública.

Só estou repassando porque vcs são referência na nossa cidade, divulguem por favor."