SOBRAL-CE: BAIRRO DO TAMARINDO MANTÉM VIVA A TRADIÇÃO DA "MALHAÇÃO DO JUDAS"

A Associação Nossa Senhora Perpétua Socorro do Bairro do Tamarindo tendo a frente o presidente Francisco Luciedson "Lú", está resgatando a tradição de malhação do Judas no Domingo da Ressurreição. Havia alguns anos que a população não assistia eventos nesse seguimento. A semana inteira foi dedicada a confecção do boneco que foi denominado de "Cowboy". O dia de hoje (sexta-feira), será dedicado a arrecadação de doações que resultarão no prêmio para os candidatos que se submeterem a derrubar e malhar o boneco. Os organizadores: Lú, Caçaco Borracheiro, Chico Branco e Índio, estão otimistas com o resultado da brincadeira, pois será mais uma forma de integrar toda população tamarindense.

Fonte: Tiro e Queda Notícias