SOBRAL-CE: CONFIRA AS VAGAS DE EMPREGO DESTA QUINTA-FEIRA (6)

O Sine/IDT fica localizado na Rua Cel. José Silvestre, 201 – Centro – Fone: (88) 3695.3117.
ALINHADOR DE PNEUS 1
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (ESTÁGIO) 1
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 1
ASSISTENTE DE LOGÍSTICA DE TRANSPORTE 1
AUXILIAR DE DENTISTA 1
BABÁ 1
BORDADOR, A MÁQUINA 1
CONSULTOR DE VENDAS 2
CONTÍNUO 1
COZINHEIRO DE RESTAURANTE 3
COSTUREIRA DE MÁQUINA INDUSTRIAL 1
ELETRICISTA 3
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL 2
FARMACÊUTICO 2
MECÂNICO DE AR-CONDICIONADO 2
MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS E CAMINHÃO 2
MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS 2
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE AUTOMÓVEIS 1
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS 5
PADEIRO 1
REPRESENTANTE COMERCIAL 6
SUPERVISOR DE CORTE NA CONFECÇÃO 2
SUPERVISOR DE EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA 1
TÉCNICO DE PRODUÇÃO 6
VENDEDOR PRACISTA 3
Fonte: SINE/IDT
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