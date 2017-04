SOBRAL-CE: DENÚNCIA DO INTERNAUTA!

Internauta denuncia que policiais militares da cidade de Sobral estão com o serviço de policiamento ostensivo prejudicado, em virtude da custódia de uma "presa" que está no hospital Dr. Estêvão há aproximadamente seis meses.





A mulher foi presa e autuada em flagrante no ano de 2016, após tentar matar os seus dois filhos menores a golpes de tesoura na cidade de Uruoca, precisamente no distrito de Paracuá. A acusado foi encaminhada para o hospital Dr. Estevão e, desde então, a PM faz sua custódia. Segundo informações, a mulher fica livre nos corredores do hospital, tem acesso a telefones celulares, inclusive faz visitas a pacientes em leitos do hospital.





Ressalta-se que os Policiais não podem algemá-la e nem impedi-la de ter acesso a celulares, pois informações dão conta de que policiais já foram chamados atenção pela direção do hospital por terem tentando impedir que a mulher fizesse uso de celular.





A mulher aparece na imagem, falando com uma paciente em um dos leitos da unidade hospitalar.





O internauta solicita que as autoridades analisem com cuidado essa situação, pois a cidade de Sobral está necessitando urgente de policias nas ruas, pois a onda de violência é crescente em Sobral.

Fonte: Sobral 24 horas c/ Vc Repórter