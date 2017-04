SOBRAL-CE: DENÚNCIA DO INTERNAUTA

Internauta denuncia a falta de segurança pública na cidade de Sobral. Confira a denúncia do Leitor na íntegra:

"Bom dia! Gostaria de relatar um ocorrido na noite de ontem, um descaso com os transportes públicos e com a segurança em Sobral.









Ontem, mais ou menos por volta das 21:40, o ônibus da empresa Nossa Senhora de Fátima foi assaltado nas proximidades do Conjunto Santo Antônio, onde entraram 3 bandidos fortemente armados com revólver e barras de ferro, onde renderam o motorista e a trocadora do ônibus e outro entrou para ameaçar os passageiros e efetuar outros roubos no interior do ônibus. Onde vamos parar com tanta violência em Sobral ?









Os bandidos levaram todo dinheiro que estava com a trocadora e alguns outros pertences de outras pessoas.

Eu estava dentro do ônibus e pude perceber a dimensão do perigo que se encontra em se deslocar pela cidade de transporte coletivo.









Gostaria que vocês publicassem no blog para as autoridades públicas tomarem conhecimento de que o transporte coletivo anda esquecido e a sociedade que está sendo a maior vítima disso, p

orque a segurança pública pede socorro mesmo.









A segurança de Sobral está decadente!"