SOBRAL-CE: EM AÇÃO INTEGRADA PM PRENDE ASSALTANTE E APREENDE ARMA DE FOGO

Por volta das 8:30h de hoje, 28, um indivíduo portando uma arma longa realizou assalto a um mercadinho no Bairro Terrenos Novos. Várias unidades da Polícia Militar foram acionadas e conseguiram capturar o acusado, além de apreender uma Espingarda Calibre 20, com uma munição intacta.





A prisão ocorreu por intermédio do BPRAIO com apoio do Ronda do Quarteirão no Residencial Caiçara, onde o acusado foi identificado como Cristiano Rodrigues Silva, 19 anos.





Todo o material levado foi recapturado com o suspeito, que foi apresentado na Delegacia 24 horas de Sobral.