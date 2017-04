SOBRAL-CE: INTERNAUTA COLOCA A BOCA NO "TROMBONE"!

Veja a denúncia do internauta na íntegra:

"Absurdo!!! Minha filha estuda no segundo ano, na escola Dom Walfrido (liceu). No ano passado receberam a blusa do uniforme porque havia sobrado do ano anterior, e esse ano, agora aos quatro meses de ano letivo, foram comunicados de que o 2° ano não receberá uniforme, serão priorizados o 1° e o 3°, ou seja, os uniformes já estão gastos, nem sempre enxugam, porque estarmos graças a Deus em quadra invernosa e os alunos não podem se valer da opção de usar uma blusa branca, por que a diretora em exercício Sra. Vastiude (pois Ângela diretora titular está licenciada) não permite, quer todos uniformizados! FALA SÉRIO!"