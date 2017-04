SOBRAL-CE: JOVEM DESAPARECE NAS ÁGUAS DO RIO ACARAÚ

Um jovem ainda não identificado pela nossa reportagem desapareceu quando tomava banho no Rio Acaraú, em Sobral. O fato ocorreu no inicio da noite desta sexta-feira, dia 14. De acordo com as informações um grupo de jovem tomava banho na margem esquerda (por trás do restaurante popular), quando um dos jovens mergulhou e não retornou mais. Uma equipe do corpo de bombeiro realizou buscas no local e não foi possível encontrar o rapaz. O nível da água do Rio Acaraú subiu bastante nas ultimas horas.