Sobral terá pela primeira vez uma mulher no comando da prefeitura

O prefeito Ivo Gomes transfere, na próxima segunda-feira (17/04), às 11h, na sede da Prefeitura de Sobral, o cargo de chefe do Executivo Municipal para a vice-prefeita, Christianne Coelho.





Isso porque Ivo Gomes participará da reunião ministerial global sobre o Programa Água e Saneamento para Todos (SWA), que ocorrerá nos dias 19 e 20 de abril, na cidade de Washington, DC, nos Estados Unidos.





A reunião, a quinta realizada desde 2010, agrupará Ministros para discutir o que é necessário para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (SDGs) relacionados ao saneamento, água e higiene. Um dos focos mais importantes deste encontro será o financiamento para alcançar os objetivos, incluindo como os prestadores de serviço podem operar de forma mais eficaz, melhorar a governança, e como usar os financiamentos de forma mais eficiente de forma a obter mais recursos para o setor.





Conforme determina a legislação, a Câmara Municipal de Sobral já expediu decreto, no último dia 21 de março, autorizando que o prefeito se ausente do município, do Estado ou do País, até dezembro deste ano, reassumindo suas funções a qualquer momento.





Fonte: Sobral em Revista