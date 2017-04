Soldado da PM licenciado é preso em Juazeiro do Norte/Ce

O militar foi flagrado realizando assaltos com um rádio comunicador.

Douglas José da Silva Lima foi preso em flagrante após denúncias de moradores do bairro Romeirão, no município de Juazeiro do Norte, 491 km de Fortaleza. Soldado licenciado da Polícia Militar, o homem foi flagrado realizado assaltos com outro suspeito, identificado como Giovani Bezerra, em uma motocicleta.





A dupla foi encontrada no veículo com um rádio comunicador na frequência da Polícia Militar e um objeto que simulava um revólver. A Polícia acredita que o equipamento era usado para evitar a prisão.





O soldado já tinha sido preso pelo mesmo crime, em 2014. Julgado e absolvido, foi transferido para o interior do Ceará, onde estava desde então. Porém, segundo denúncias, após ser absolvido, continuou a praticar crimes. O militar licenciado é suspeito de um latrocínio após uma saidinha bancária no ano passado.





Ainda de acordo com a Polícia Militar, Douglas é usuário de cocaína.