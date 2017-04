SUSPEITO DE MATAR A JOVEM CARLIANE SOFRE TENTATIVA DE HOMICÍDIO

A tentativa de homicídio foi registrada no bairro Sinhá Saboia, por volta das 14h desta quinta-feira (27). O individuo identificado por Henrique (ex-cunhado de Carliane) foi encaminhado as pressas para o hospital Santa Casa por uma equipe do SAMU. Segundas informações de populares, três indivíduos invadiram a residência do suspeito, que é paciente do CAPS, e deferiram vários golpes de faca, acertando vários golpes na cabeça. O individuo foi socorrido em estado grave para o hospital.





Populares informaram que o motivo está ligado a morte da garota Carliane, que ele seria o suspeito de ter praticado estuprado e matado a jovem.