TENTATIVA DE HOMICÍDIO A GARGALO DE GARRARA FOI REGISTRADA EM SOBRAL

Uma briga generalizada aconteceu em um restaurante no centro de Sobral na noite desta sexta feira (07), na Rua Menino Deus, próximo ao Bar Skina, 55, no Centro de Sobral. Dois jovens foram lesionados a gargalo de garrafa, onde um deles se encontra em estado grave no hospital Santa Casa de Misericórdia de Sobral, e o outro foi ferido na altura do supercílio.





O acusado é o indivíduo conhecido como Anderson Trajano Rodrigues, 26 anos, que segundo informações de testemunhas, pegou uma garrafa de cerveja e começou a agressão.





O acusado foi preso em flagrante por uma viatura da Policia Militar, que o conduziu até a Delegacia 24 horas para a realização dos procedimentos legais.



Ressalta-se que o acusado já tem várias passagens pela polícia.

Com informações do Blog Sinhá Sabóia