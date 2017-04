Terra volta a tremer forte na cidade e na zona rural de Santana do Acaraú

A Terra voltou a tremer na noite deste domingo (9) na cidade e na zona rural de Santana do Acaraú. Dois tremores, seguido por um barulho semelhante ao de um trovão, assustaram a população por volta das 23h, segundo declarações de moradores, os abalos foram fortes e sentidos em todos os bairros da cidade e na zona rural, entre as localidades estão: Baixa-Fria, Bonfim, Fazendinha, Conceição 1, Sapo, Paus Brancos, Parapuí, Morro dos Rochas e Mutambeiras.





Segundo o Radialista Julio César, os moradores do Bairro Veneza saíram de suas casas, a reação foi em virtude de parte de uma casa no bairro, ter desabado após um tremor na cidade no dia 09 de março. Já a dona de casa Eveline Lopes, disse que tremeu tudo na casa, “as paredes, portas e janelas tremeram muito forte, parecia um som de paredão”, disse a dona de casa.





Já o funcionário público Beltron Alves disse que estava andando de motocicleta, quando sentiu o tremor, “Pensei que o aro da moto estava empenado”, relatou Beltron. "Achei que fosse alguém correndo em cima da casa, a grade do portão balançou", relatou a dona de casa Sonia Cavalcante, que mora no bairro Marapatá.





Nos grupos da rede social whatsapp da cidade, dezenas de moradores fizeram seus relatos, grande parte da população está com medo e assustada.





Registros de tremores - No período de 05 a 21 de março desse ano, os moradores sentiram diversos tremores na cidade e na zona rural, mas nenhum com a intensidade da noite hoje.

O laboratório de sismologia do Rio Grande do Norte deve divulgar em breve a intensidade do tremor.