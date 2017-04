TERROR EM BELA CRUZ: HOMENS INVADEM CADEIA E MATAM DETENTO A BALA

Cinco homens armados renderam o agente plantonista e executaram o homem com vários disparos.

Um interno da Cadeia Pública do município de Bela Cruz, 245 km de Fortaleza, foi morto com vários disparos nesta segunda-feira (10). Outros dois internos ficaram feridos. O crime foi cometido por cinco homens armados, que renderam um agente penitenciário plantonista.



A unidade foi invadida por volta de cinco horas da manhã. Os cinco suspeitos abordaram o agente no momento em que ele liberava os presos do regime semiaberto. Após render o funcionário, invadiram uma cela onde estava um homem que tinha sido preso na sexta-feira (7). Ele foi morto com cinco tiros na cabeça.



A vítima respondia por homicídio, tráfico e porte ilegal de arma de uso restrito.



Após executarem o interno, os homens foram em outras celas e balearam outros dois homens. Um na perna e outro no braço. Os feridos foram encaminhados para um hospital em Sobral.



O agente penitenciário ainda foi agredido, mas não precisou ser encaminhado para nenhum hospital. De acordo com a Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus), policiais do município acompanham o caso.

