TRAGÉDIA: Jovem morre vítima de acidente de trânsito em Guaraciaba do Norte/Ce

Neste domingo (09), por volta das 05h30 na saída da cidade de Guaraciaba do Norte, no sentido São Benedito, ocorreu um acidente de trânsito com vítima fatal envolvendo os veículos Hillux de cor prata de placas DPJ 7662 de Guaraciaba do Norte e o veículo Prisma de cor preta de placas KKB 5152 também de Guaraciaba do Norte. O veículo Hillux veio a capotar e depois o condutor do mesmo evadiu-se do local.





No interior da Hillux havia mais duas passageiras, a jovem de nome Maria Graziela de Sousa Aragão, 33 anos, (21/07/1983), natural de Guaraciaba do Norte, filha de Francisco Carvalho Aragão e Maria Zuleide Paula de Sousa, residente na Rua Monsenhor Eurico s/nº no Bairro Centro de Guaraciaba do Norte que foi socorrida para o hospital municipal local, sofreu um traumatismo craniano sendo transferida para o Hospital Santa Casa de Misericórdia em Sobral para fazer exames médicos, que a segunda vítima é Grabriela Maria Sousa Aragão, 22 anos, (21/04/1994), faleceu no local.





Gabriela Maria é irmã da primeira vítima Maria Graziela. O motorista do veículo prisma de cor preta se evadiu deixando o veículo abandonado no local da ocorrência. No local do acidente compareceu o tio do motorista que informou que irá comparecer posteriormente a Delegacia de Polícia Civil local para prestar as informações sobre o ocorrido.





Os Policiais Militares do Destacamento 3º Sargento PM Juscelino, Cabo PM Gomes e Soldado PM Sales na CP 3512 isolaram o local do acidente para a realização da Perícia e condução do corpo da vítima fatal pelo Rabecão do IML da Cidade de Sobral.

Gabriela: vítima fatal

violência Veja mais sobre: noticias

Fonte: Informações da PM de Tianguá