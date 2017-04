O fato lamentável aconteceu na tarde deste domingo, dia 2, por volta das 16h, na Rua Projeto Integração, no bairro Parque Silvana 1.





Um homem de aproximadamente 35 anos deu fim na sua própria vida com um tiro de revólver na cabeça. Uma equipe do SAMU ainda esteve no local, mas o homem já tinha morrido.





Uma equipe da Perícia forense esteve no local, realizou os trabalhos periciais e encaminhou o corpo para o IML.