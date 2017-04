Túnel do tempo: Grande festa com Biafra, Markinhos Moura, Katia, DJ Nilton e DJ Terrível. Rítmo dos Anos 80.

Local: Clube do Coqueiros

Data: 15 de abril

Contatos: (88) 9 9297.2062 / (88) 9 9963.2491



* Adquira já o seu ingresso!