Abson Bruno, de alcunha ''Careca'', residente no Bairro Dom José, foi preso durante o dia de ontem (19), em Santa Quitéria após praticar um assalto a um posto de combustível. Apos a prisão, o indivíduo confessou ter matado o nosso querido amigo ''Pedim da Reffsa'', vítima de latrocínio em seu comércio no bairro Alto do Cristo, em Sobral.