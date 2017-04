Um fato lamentável foi registrado na manhã desta quarta-feira (19) no Centro de Sobral, precisamente na Av. John Sanford, em frente o frigorífico Boi&Cia. Uma mulher chegou em uma motocicleta com seus dois filhos, deixou as crianças na moto e foi comprar carne, quando retornou seu filho não se encontrava mais no local.