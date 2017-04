URGENTE! Suspeito de matar Débora Lohany tem uma extensa ficha criminal

Homem detido na Divisão de Homicídios não tem um dos braços, característica apontada pelas testemunhas desde o início das buscas.





A Polícia Civil deteve nesta quinta-feira (13) um suspeito de matar a garota Débora Lohany, levada das proximidades de casa em 27 de março Fortaleza e achada morta na sexta-feira (7). O homem não tem um dos braços, características apontada pelas testemunhas desde o sumiço da criança. Ele foi levado à Divisão de Homicídios, no Bairro de Fátima, conduzido pelo Secretário da Segurança, delegado André Costa.

Suspeito de matar a garota Débora Lohany foi conduzido à Divisão de Homicídios (Foto: Valdir Almeida/G1)

Segundo a Polícia Civil, o suspeito foi ouvido por policiais da Divisão de Homicídios e deve permanecer na delegacia até, pelo menos, esta sexta-feira (14). Ainda não há confirmação se será ou não pedida a prisão do homem.





A Secretaria de Segurança e Defesa Social (SSPDS), por meio de nota, informou que iria coletar mostra de DNA do suspeito para comparar com o material coletado no corpo da garota.





Conforme o laudo pericial, a "provável" causa da morte de Débora foi traumatismo craniano. O corpo dela foi achado em meio ao lixo, em estado avançado de decomposição.





Sepultamento





Após confirmação do material de DNA, a criança foi sepultada em Pacatuba. Na Grande Fortaleza.









A Delegacia de Combate à Exploração da Criança e do Adolescente (Dececa), com apoio da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e do Departamento de Inteligência da Polícia Civil (DIP), segue realizando investigações no sentido de identificar e prender o responsável pelo crime.