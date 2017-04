VAMOS AJUDAR: PESSOA DESAPARECIDA

Na manhã desta segunda-feira (17), familiares de Francisco Grijalba de Oliveira Gomes, conhecido como "Comentarista Djalma Oliveira", da rádio Educadora, anuncia o seu desaparecimento. A família pede ajuda a população sobralense para quem souber informações sobre o paradeiro do mesmo, comunicar com urgência a família, que está desesperada com o seu desaparecimento. Djalma esta desaparecido desda a última quinta-feira (13).