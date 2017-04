Veja como afiar a tesoura em um minuto e sem gastar um centavo!

Você acha que não dá para amolar em casa aquela sua tesoura cega?

Com o uso, as tesouras vão perdendo o corte, assim como as facas perdem os fios. Como dificilmente as pessoas tem materiais para amolar em casa, elas costumam levar em pessoas especializadas. Mas e se te dissermos que você sempre tem o material em casa para afiar as tesouras?





Segundo a editora Luciana Bugni, da Anamaria, para afiar a tesoura basta apenas fazer diversos cortes em uma folha de papel alumínio. Só isso já é suficiente para amolar tanto as tesouras de cozinha quanto as tesouras de unha e de costura. Fácil, né?





Via noticiasaominuto