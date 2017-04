Vestibular INTA 2017.2 abre inscrições para Medicina e mais 11 cursos

Para o ingresso no curso de Medicina os vestibulandos devem se inscrever até o dia 5 de junho, através do site www.inta.edu.br . A prova de caráter eliminatório acontece no dia 11 de junho e será constituída por questões de múltipla escolha (60) e uma Redação em Língua Portuguesa. Para o semestre 2017.2 são ofertadas o total de 40 vagas no curso de Medicina, na modalidade presencial e período integral.