VIATURA DA PM FICA PARCIALMENTE SUBMERSA EM BURACO D´ÁGUA NA REGIÃO METROPOLITNA DE FORTALEZA

O acidente de trânsito foi registrado na manhã de hoje (11), por volta das 5:49h, envolvendo uma viatura da PM (RD 1199 2ª°2ºBPCOM), na Rua 31 com Av. 8, no bairro Jereissati, em Maracanaú. A viatura fazia patrulhamento normal, sob chuva, ao passar no cruzamento a viatura veio afundar. Felizmente nenhum policial saiu ferido.

Fonte: Sobral 24 horas c/ whatsapp