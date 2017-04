Victor Hannover Alves - Família e amigos lotam Igreja na missa de sétimo dia do jovem artista. Vídeo

Victor Honnover, ex-TV Verde Mares veio até Sobral prestar solidariedade à família do músico Victor Hannover Alves, que morreu afogado na sexta-feira da Paixão no Rio Acaraú, em Sobral, no estado do Ceará, Brasil.





"Victor, eu sempre admirei o seu trabalho desde o início, na TV Verdes Mares. Um dia, há mais de vinte anos eu disse a você que se tivesse um outro filho, iria batizá-lo de Victor Hannover. Eu já era pai do Olivandinho, meu primeiro filho e sempre pensei em homenagear você, batizando o meu segundo filho com este belo nome. Perguntei a você se teria algum problema se eu fizesse essa homenagem e você disse que não haveria problema algum e que seria uma honra. Eu então batizei o meu filho com esta singela homenagem a você. Gosto muito do seu trabalho"

Foram com estas mensagens de carinho que o repórter Olivando Alves nos encontrou em um hotel da cidade de Sobral, na noite desta quinta-feira. Acompanhado da família, Olivando nos apresentou também Victória Hanna, filha dele também batizada como uma homenagem ao nosso nome.

A Igreja de São Francisco, uma das mais bonitas de Sobral recebeu amigos e parentes de Victor Hannover Alves. O garoto de 18 anos deixou um número incrível de vídeos declamando poesias e cantando. "A nossa família não teve uma grande convivência com a arte de Victor Hannover Alves. Ele passou a viver em um mundo só dele, dividindo com os amigos, músicas e canções e se envolvendo pouco com a arte em família. Ele queria vencer sozinho, fazer sucesso sem contar com o apoio dos pais, esta foi uma opção dele e a gente respeitou, explicou o repórter Olivando Alves, pai de Victor Hannover Alves e um dos mais conceituados profissionais de imprensa da região Norte do estado do Ceará".

O nosso primeiro encontro foi na igreja São Francisco e depois nós tivemos um longo papo com a família de Olivando no hotel. Os detalhes estão no vídeo que ilustra esssa postagem.





No hotel, em Sobral, recebemos de presente uma camisa personalizada com a foto do artista e os dizeres "Hannover Eterno".





Os pais de Victor Hannover Alves estão bastante abalados com a morte do artista, mas mostram surpreendente conformação. Os irmãos explicaram que vai ser difícil conviver com a imensa saudade. "Ele espalhava amor. Dormia no mesmo quarto comigo. A cama dele está lá ao lado da minha cama. Ele por vezes demorava a chegar, mas eu sempre sabia que em um certo momento ele chegava, abria a luz pra conversar", nos explicou Olivandinho.

Regina Barreto, mãe de Victor Hannover Alves nos contou que conheceu a arte do filho em casa. "Ele sempre tocava violão, cantava músicas pra mim, mas preferiu não compartilhar com a família mundo profissional. Só agora, com a morte dele,estamos recebendo vídeos que mostram o talento dele e o tanto que ele era querido na cidade. Eu sabia que ele ia fazer sucesso. Ele era muito inteligente, disse.

A família de Victor Hannover Alves foi bastante cordial conosco. Aproveitamos pra agradecer as homenagens, ao mesmo tempo em que lamentamos a morte prematura de Victor Hannover Alves, um garoto com o futuro brilhante, que perdeu a vida afogado nas águas do Rio Acaraú. Que Deus o tenha !! O jovem artista e a família dele sempre Estarão em nossas orações.

Olivando Alves, pai de Victor Hannover Alves





Fonte: Blog Victor Hannover