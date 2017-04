VÍDEO: AMBULANTES SÃO RETIRADOS NA MARRA DO MERCADO PÚBLICO DE SOBRAL!

Na manhã desta sexta-feira (21), a Guarda Municipal e a Polícia Militar retiraram alguns ambulantes que estavam vendendo frutas no entorno do Mercado Público. No local, deu-se início a um princípio de confusão, mas logo em seguida o foi contornado. A Prefeitura proibiu que ambulantes comercializem no entorno do mercado, estando autorizado apenas os cadastrados.





Os carrinhos dos vendedores foram apreendidos e conduzidos para o depósito da prefeitura.





Confira o vídeo:

Fonte: Sobral 24 horas