VÍDEO: ASSIM É DEMAIS! A POPULAÇÃO SOBRALENSE NÃO AGUENTA MAIS TANTA VIOLÊNCIA!

A bandidagem bota terror na cidade de Sobral! Mais uma motocicleta foi tomada de assalto na Princesa do Norte.





O crime aconteceu na manhã desta quarta-feira (5), por volta das 6:30, nas proximidades do estádio do Junco. Dois assaltantes em uma motocicleta e armados com armas de fogo tomaram de assalto uma motocicleta honda biz de placa PMA-2353-CE. Quem souber informações sobre o paradeiro da moto, ligar para a Polícia (190). O sigilo das informações é garantindo.

Sobral,violência Veja mais sobre: noticias

Fonte: Sobral 24 horas