VÍDEO: Bandidos postam foto apontando armas para policiais no Rio

Acredite se quiser, essa foto foi tirada por bandidos, em frente ao hospital da polícia militar do RJ. Essa política nefasta de leniência com a bandidagem, especialmente nos últimos 14 anos, matou o medo e respeito que outrora haviam pela polícia. A segurança pública no Brasil acabou, senhores!





Uma foto polêmica mostra três criminosos apontado armas para dois policiais militares parados em um semáforo, na zona norte do Rio de Janeiro. A imagem está sendo investigada pela polícia.

Com informações de Boletim de Ocorrência