VÍDEO: BRUNO TSUNAMI DERROTA APACHE COM NOCAUTE NO TEMPLÁRIOS FIGHT 2

Na noite de ontem (28/04), um grande público se fez presente no Ginásio Poliesportivo, Doutor Plínio Pompeu, na cidade de Sobral, para assistir as grandes lutas do "TEMPLÁRIOS FIGHT 2", onde teve como luta principal o atleta Apache x Bruno Tsunami. Uma luta bastante esperada pelo público presente no ginásio. A luta não passou do primeiro round, Bruno Tsunami acertou uma sequência golpes e conseguiu finalizar, nocauteando o seu oponente. Veja no vídeo a seguir.

Com informações do Blog Princesa do Norte Notícias