Um capotamento foi registrado por populares na manhã de ontem (16/04), em Sobral. O fato aconteceu na "ponte nova", localizada na Avenida Monsenhor Aloísio Pinto.





Um veículo modelo Ford KA de placas NQY-2399, de cor prata, acabou capotando após a condutora perder o controle do veículo. Felizmente houve apenas danos materiais.





Confira o vídeo:

Com informações do Blog Princesa do Norte