VÍDEO: Jiboia tenta atacar porco-espinho e se arrependeu amargamente

Aconteceu no Brasil -- uma jiboia teve a péssima ideia de atacar um porco-espinho na hora do almoço e se arrependeu amargamente. Seu corpo ficou coberto por centenas de espinhos -- havia alguns até dentro de su a boca! As jiboias não são venenosas, o que não significa que não sejam mortais. Elas fazem um ataque surpresa contra suas presas -- o chamado "bote" -- e se enroscam nelas até que parem de respirar e seus ossos se quebrem. Normalmente, elas se alimentam de pequenos animais. Desta vez, porém, ela escolheu um adversário que tinha como se defender.

Fonte: Rede TV Uol