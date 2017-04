O assalto aconteceu nesta sexta-feira (21), por volta das 11:50h. Dois indivíduos armados chegaram em uma motocicleta no posto de combustível "auto posto", na saída da cidade de Sobral para a Serra da Meruoca, de armas em punho botaram terror nos funcionários do posto e nos clientes. Os assaltantes levaram todo o dinheiro do caixa e pertences dos clientes.





Confira o vídeo:

Fonte: Sobral 24 horas