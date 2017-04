VÍDEO: REVOLTANTE! MÃE TEM DIFICULDADES DE LEVAR SEU FILHO ESPECIAL PARA A ESCOLA EM SOBRAL

Veja a denúncia na íntegra:

Bom dia!!!









Gostaria de enviar um vídeo para que fosse publicado. Uma mãezinha que leva o filho cadeirante com muito sacrifício todos os dias para a creche Cei José Lourenço da Silva próximo a escola Dinorah Tomás Ramos, tem muitos buracos na ciclovia do calçadão do Parque Mucambinho, principalmente nas proximidades da escola, fora a cadeira que desgasta muito rápido e o risco que a criança corre da cadeira desequilibrar em um dos buracos e chegar a cair, é perceptível pelo porte físico da mãezinha que ela tentaria impedir a queda do seu filho, mas é um perigo, pedimos uma manutenção até mesmo por ter outras crianças com dificuldades para locomoção na escola."