VÍDEO: SOBRAL ABANDONADA!

Internauta denuncia o abandono em que se encontra a Vila Sinhá Sabóia, conhecida como "suvaco da cobra", no bairro Sinhá Sabóia.

Veja a denúncia do internauta na íntegra:

"Olá, queria fazer uma denúncia por abandono e descaso aonde eu moro. Faz dias que o cano do esgoto estourou nas calcadas das casas e fica a lama empoçada em frente nossas casas e quando chove muito forte entra dentro das casas, alem da catinga que consome nossas casas, atrai muito mosquito ao redor dessa lama. Estou indignada, pois as autoridades prometeram fazer algo pra solucionar! É aqui no bairro do Sinhá Sabóia. Na Vila Sinhá Sabóia, mas conhecido como "suvaco da cobra". Tem gente que acha que esse lugar só tem pessoa ruins, claro que não, a maioria é de pessoas do bem, cidadãos! Só querem suas ruas limpas como as outras."