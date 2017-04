VÍDEO: SOBRAL TAMBÉM PARTICIPA DAS MANIFESTAÇÕES CONTRA AS REFORMAS TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA

Os manifestantes percorreram as principais ruas do Centro de Sobral. Os protestos são contra duas reformas do governo Temer: a reforma da Previdência e a reforma trabalhista.





A reforma da Previdência fixa, entre outras medidas, idade mínima para aposentadoria de 65 anos para homens e 62 para mulheres, será votada no dia 2 de maio por uma comissão especial.





A reforma trabalhista, aprovada nesta quarta-feira (26) na Câmara dos Deputados, prevê, entre outras coisas, a prevalência de acordos coletivos sobre a legislação, parcelamento de férias em até três vezes e o fim da contribuição obrigatória a sindicatos.





Veja o vídeo:

Fonte: Sobral 24 horasVídeo internauta