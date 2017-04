VÍDEO: POLICIAL REAGE A ASSALTO E MATA UM BANDIDO E DEIXA OUTRO FERIDO NO CENTRO DE SOBRAL!

Dois bandidos armados com armas de fogo invadiram um salão de beleza no Centro de Sobral e anunciaram o assalto. Os bandidos só não contavam com a presença de um policial que estava aguardando para cortar o cabelo. O policial sacou sua arma e atirou contra os meliantes, um bandido morreu no local e outro ficou ferido.





O fato aconteceu na noite desta segunda-feira (3), por volta das 18:20h, no cruzamento das vias: Rua

Jornalista Deolindo Barreto com Rua Diogo Gomes.





A vítima fatal foi identificada como Venâncio, residente no distrito de Patriarca, e o indivíduo baleado foi identificado por "Verdurinha", residente no bairro Expectativa. Uma equipe do SAMU socorreu o meliante baleado para o Hospital Santa Casa.





Uma equipe da Perícia forense foi acionada para o local.