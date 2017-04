VIOLÊNCIA: Dois homens são executados por quadrilha no Montese

As vítimas já tinham passagem pela polícia.

Dois homens, de 20 e 26 anos, foram mortos a tiros neste sábado (15) no Bairro Montese, em Fortaleza. Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), quatro homens em um veículo Toyota Hilux se aproximaram das vítimas e efetuaram os disparos.





André Correia da Silva Filho e Paulo Rodrigues Nascimento Júnior, já tinham passagens pela polícia por roubo e posse de drogas. Após a ocorrência, a Polícia Militar foi acionada e está em diligências para capturar os suspeitos, no entanto, até o momento, ninguém foi preso.





Equipes da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) estiveram no local para iniciar o trabalho investigativo.