VIOLÊNCIA: ESTABELECIMENTO COMERCIAL É ASSALTADO NO CENTRO DE SOBRAL; VEJA O VÍDEO

Mais um estabelecimento comercial foi vítima de assalto no Centro de Sobral.

O roubo aconteceu na manhã deste sábado (8), por volta das 11h, na Travessa General Tibúrcio, no centro de Sobral.





Dois indivíduos armados com armas de fogo em uma motocicleta, chegaram em uma loja de confecções no Centro da cidade, um indivíduo desceu e entrou no estabelecimento, enquanto o outro indivíduo ficou do lodo de fora, fazendo a cobertura do local. O assaltante entrou na loja, anunciou o assalto e levou e outros objetos.





Quem souber informações sobre a identificação do indivíduo que aparece nas imagens, entrar em contato com a Polícia, através do telefone 190. O sigilo das informações é garantido.

Fonte: Sobral 24 horas c/ Frank Oliveira