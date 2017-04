Na manhã de hoje foi registrado um homicídio no Bairro Dom Expedito, em frente a escola Sinhá Sabóia, um indivíduo foi alvejado a bala e morreu no local. Ressalta-se que a violência crescente e desenfreada na cidade de Sobral. A perícia foi acionada ao local, policiais estão fazendo as diligências. Mais detalhes em breve.









Fonte:Sobral 24 Horas