VIOLÊNCIA: MAIS UMA TENTATIVA DE HOMICÍDIO FOI REGISTRADA EM SOBRAL!

Um homem foi encontrado caído e baleado em uma rua do bairro Padre Palhano, na noite de ontem (1), por volta das 23:30h, nas proximidades do canal do Mocambinho.





Segundo informações de populares, dois indivíduos em uma bicicleta estavam perseguindo e efetuando vários disparos de arma de fogo em direção a vítima, então o homem pulou dentro do riacho Mucambinho para não morrer. Um dos disparos atingiu a perna da vítima.





A Polícia Militar foi acionada, compareceu no local da ocorrência, acionou o SAMU, que socorreu a vítima para o hospital Santa Casa. Não temos a identificação da vítima.

Fonte: Sobral 24 horas c/ Jorge Alves