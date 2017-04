VIOLÊNCIA: Músico sofre tentativa de assaltos e ladrões atiram contra a vítima

O músico Luis Carlos Pereira (Luís da Banda) estava retornando da zona rural para a cidade de Santana do Acaraú, nas proximidades da localidade de Buruti, distante 2 quilômetros da sede, ele avistou dois jovens magros e encapuzados parados na estrada, segundo declarações da vítima, ele estava apressado e com medo da chuva e de assaltos, “ao me aproximar dos ladrões um deles apontou uma arma e pediu para eu parar, como estava em alta velocidade não tinha como parar, só ouvi o barulho de um tiro, graças a Deus estou aqui pra contar a história”, desabafou o músico, que saiu ileso da situação.





O local é temido pela população em virtude das constantes tentativas de assaltos que ocorrem nesse trecho que liga a cidade a comunidade de Equitós.





O músico passou na delegacia e comunicou o ocorrido a PM, que foi ao local, mas não conseguiu localizar os bandidos.





Com informações de Tribuna dos Vales