Violência no fim de semana deixou 37 mortos no Ceará em acidentes e assassinatos

Em Fortaleza, pelo menos, 17 pessoas foram assassinadas entre a última sexta-feira e o começo de hoje. Os acidentes de trânsito mataram seis pessoas.

Ao menos, 37 pessoas morreram de forma violenta no fim de semana em todo o estado do Ceará. No período entre a última sexta-feira (7) e o começo da madrugada de hoje (10), Foram contabilizadas pelas autoridades policiais de plantão 30 ocorrências de homicídios, além de sete óbitos decorrentes de acidentes de trânsito. O balanço ainda é parcial.





Em Fortaleza, 17 pessoas foram assassinadas nos seguintes bairros: Jangurussu (2 casos), Antônio Bezerra, Bom Jardim, Bonsucesso, Praia do Futuro, Ancuri (duplo homicídio), Fátima, Cambeba, Edson Queiroz, Maraponga, Parque São José (duplo homicídio), Caça e Pesca, João XXIII e Barra do Ceará.





Já na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), a Polícia fez o registro de apenas três crimes de morte, nos Municípios de Aquiraz (localidade Alto Alegre), Eusébio (Jabuti) e Itaitinga (Riachão).





Sertão





No Interior Norte, foram registrados quatro assassinatos. Dois deles ocorreram na periferia da cidade de Sobral e outro em São Benedito, onde um assaltante morreu em uma troca de tiros com policiais militares do Batalhão de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (BPRaio). Já na cidade de Acarape, um homem que praticava desordens e tentou matar guardas municipais acabou baleado e morto.





Já no Interior Sul, foram mais cinco assassinatos registrados nos Municípios de Juazeiro do Norte, Tauá, Parambu, Russas, Acopiara e Quixadá.





Acidentes





Um grave acidente de trânsito deixou duas pessoas mortas, mãe e filha, na rodovia CE-122, quilômetro 72, no Município de Ibaretama (a 130Km de Fortaleza) no último sábado. O capotamento de um veículo matou a dona de casa Vileida Gomes de Menezes e um dos seus filhos. A criança estava sendo amamentada no momento do desastre. O marido dela e outro filho do casal ficaram feridos mas sobreviveram ao sinistro.





Em Fortaleza, foram registrados dois óbitos em acidentes de trânsito. Em um deles, um homem foi atropelado e morto por um caminhão na Avenida Coronel carvalho, na Barra do Ceará. No segundo, uma mulher morreu atropelada na Rua Paulo de Castro, no bairro Lagoa Redonda.





Uma colisão entre duas motocicletas deixou um morto no Município de Massapê. A vítima fatal foi identificada como Evilázio Melo Rodrigues Júnior.





Outra colisão, entre uma Hilux e um automóvel Prisma, na cidade de Guaraciaba do Norte, resultou na morte da jovem Gabriela Maria de Sousa Aragão, 22 anos. A irmã dela, Maria Graziela de Sousa Aragão, 33, ficou ferida gravemente.





Outro acidente com morte ocorreu no bairro Areias, na cidade de Iguatu, na região Centro-Sul do estado. O jovem Janderson Cândido dos Santos perdeu o controle de sua moto, que se chocou contra um poste da rede de iluminação pública. Ele teve morte instantânea.