VIOLÊNCIA SEM FIM: 10 ASSALTOS POR DIA EM SOBRAL

Essa é a média dessa semana em Sobral. A cidade de 200 mil habitantes, no Norte do Ceará, sofre com a insegurança que já atinge índices alarmantes. Essa dupla da moto vem plantando o terror na periferia. Na manhã de segunda-feira passada, eles roubaram uma pistola de um empresário quando saía no portão de sua residência no bairro do Junco. Os assaltos estão concentrados principalmente entre 06h da manhã até o meio dia.









Qualquer informação que possa contribuir para a prisão dos mesmos, entre em contato pelo whatsapp 88 996111753.