VIOLÊNCIA SEM FIM EM FORTALEZA: SARGENTO DA PM É MORTO EM TENTATIVA DE ASSALTO

Uma arma foi apreendida, diz a Polícia Militar.

O sargento Paulo César Silva foi morto nesta quarta-feira (19), durante uma tentativa de assalto na rua Maceió, no bairro Henrique Jorge, em Fortaleza. A vítima estava a paisana e deixaria uma quantia em dinheiro para a ex-mulher em uma escola de Fortaleza.





Segundo testemunhas, enquanto aguardava a ex-mulher sair, três homens em um carro modelo Gol se aproximaram e dispararam contra o militar, que morreu no local. Os suspeitos fugiram em seguida. Dois tiros atingiram a cabeça da vítima.





De acordo com a Polícia Militar, que foi acionada por populares, a hipótese de latrocínio foi descartada, uma vez que nada foi roubado. Uma pistola foi apreendida pela Perícia Forense do Ceará e as impressões digitais serão analisadas para tentar descobrir os suspeitos.





Um irmão da vítima contraria a versão da Polícia Militar e acredita que a morte foi um latrocínio. Segundo ele, a arma do policial foi levada pelos criminosos. Ainda segundo o familiar, dois homens de moto deram suporte à ação dos bandidos.