VIOLÊNCIA SEM FIM: MAIS UM HOMICÍDIO A BALA É REGISTRADO NA CIDADE DE SOBRAL!

A violência parece não ter fim na cidade de Sobral! Mais um crime de morte foi registrado na madrugada deste domingo (9).

A vítima foi identificada como Antônio Leonardo Nascimento, 25 anos, foi assassinado a bala no Conjunto Padre José Linhares Pontes, por volta de 1:30h da madrugada deste domingo (9).





As informações dão conta de que a vítima seguia de uma seresta para sua residência de corona em uma motocicleta, quando na altura de um campo de futebol foi alvejado a bala e morreu no local. O condutor da motocicleta em que vítima vítima pegou carona, foi identificado por Diego.





As polícia Civil e Militar estiveram no local do homicídio, realizando os procedimentos legais. Uma equipe da Perícia forense esteve no local, realizou os procedimentos legais e encaminhou o corpo para ser necropsiado no IML.





Leonardo prestava serviço no 3o. Batalhão da Polícia Militar, em Sobral. O condutor da moto, Diego, foi conduzido para a Delegacia 24 horas para prestar esclarecimentos.





A vítima residia na Rua Ferroviária, 1382, bairro Dom José, Sobral. Ressalta-se que Leonardo não tinha envolvimento com crimes.





A Polícia Civil abriu um inquérito policial para apurar os fatos.