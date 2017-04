Um Sargento da Policia Militar, de 47 anos foi atingido por dois disparos, durante uma tentativa de assalto no bairro Serrinha na noite de sábado(1). O PM Márcio Franklin Rodrigues Braz, atualmente estava lotado no Colégio da Polícia Militar do Estado do Ceará General Edgar Facó.





O Sepultamento será no Cemitério São João Batista, a partir de 16 horas de hoje.





Com informações do portal Cenews